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رئيسة الجمعية الوطنية لمدغشقر في زيارة إلى الجزائر بداية من اليوم الأحد

  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 10:07     الفئـة : الجـزائـر
رئيسة الجمعية الوطنية لمدغشقر في زيارة إلى الجزائر بداية من اليوم الأحد

الجزائر - تقوم رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية مدغشقر، كريستين رازاناماهاسوا، بداية من اليوم الأحد بزيارة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام بدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، حسب ما أفاد به بيان  للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه سيتم خلال هذه الزيارة "بحث سبل توطيد العلاقات بين البلدين".

وخلال إقامتها بالجزائر، ستجري السيدة رازاناماهاسوا "لقاءات مع رئيسي غرفتي البرلمان إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة".

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رئيسة الجمعية الوطنية لمدغشقر في زيارة إلى الجزائر بداية من اليوم الأحد
  أدرج يـوم : الأحد, 28 جانفي 2024 10:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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