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تموين السوق بالمواد الأساسية والنظام التعويضي للأئمة والمراقبة التقنية للسيارات محور اجتماع الحكومة

  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 15:17     الفئـة : الجـزائـر
تموين السوق بالمواد الأساسية والنظام التعويضي للأئمة والمراقبة التقنية للسيارات محور اجتماع الحكومة

الجزائر - ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة خصص لتقديم عروض قطاعية حول ضمان تموين السوق بالمواد الأساسية و مراجعة النظام التعويضي للأئمة و تنظيم المراقبة التقنية للسيارات، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، اليكم نصه الكامل:

"ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم 27 جانفي، اجتماعا للحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية حول  متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتدابير والترتيبات المتخذة من أجل  ضمان  تموين وضبط السوق بالمواد الاساسية.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون  القانون الأساسي و النظام التعويضي لسلك الائمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، و الأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023، على أن يتم الفصل فيها، خلال شهر فيفري المقبل.

كما تداولت الحكومة في عدد من مشاريع  النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات الرامية إلى الحد من حوادث المرور، وكذلك الاجراءات ذات العلاقة بجمركة سفن الصيد البحري لأقل من خمس (05) سنوات، لاستعمالها في أعالي البحار".

آخر تعديل على السبت, 27 جانفي 2024 15:27
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تموين السوق بالمواد الأساسية والنظام التعويضي للأئمة والمراقبة التقنية للسيارات محور اجتماع الحكومة
  أدرج يـوم : السبت, 27 جانفي 2024 15:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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