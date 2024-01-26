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قرار محكمة لاهاي حول غزة: بعثة الجزائر بنيويورك تباشر المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 19:48     الفئـة : الجـزائـر
قرار محكمة لاهاي حول غزة: بعثة الجزائر بنيويورك تباشر المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن

نيويورك - باشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة.

وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أفاد في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة بأن "بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".

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قرار محكمة لاهاي حول غزة: بعثة الجزائر بنيويورك تباشر المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 19:48     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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