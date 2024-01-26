رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء الإيطالية

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء الإيطالية، السيدة جورجيا ميلوني، أجرى من خلالها محادثات جد معمقة حول مسائل جهوية مشتركة، في صدارتها المؤتمر الإيطالي-الإفريقي الذي ستحتضنه العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الجاري، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيسة الوزراء الإيطالية، السيدة جورجيا ميلوني، أجرى من خلالها محادثات جد معمقة حول مسائل جهوية مشتركة، في صدارتها المؤتمر الإيطالي-الإفريقي الذي ستحتضنه العاصمة الإيطالية روما نهاية الشهر الجاري، حيث ستكون الجزائر ممثلة بالسيد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أين سيتم خلال هذا اللقاء بعث خطة ماتيي (Mattei) من أجل بناء شراكة جديدة بين إيطاليا ودول القارة الإفريقية".

وقد سمحت هذه المكالمة بين رئيس الجمهورية ورئيسة الوزراء الإيطالية بتناول "ملف الهجرة غير الشرعية"، كما "اتفقا أيضا على لقاء قريب يجمعهما، مع تكثيف اللقاءات التنسيقية على مستوى الخبراء بين البلدين في جميع المجالات"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.