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ممثلا لرئيس الجمهورية: بوغالي يشارك بغانا في الطبعة الثانية ل "حوارات إفريقيا حول الإزدهار"

  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 12:21     الفئـة : الجـزائـر
ممثلا لرئيس الجمهورية: بوغالي يشارك بغانا في الطبعة الثانية ل &quot;حوارات إفريقيا حول الإزدهار&quot;

الجزائر - يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الطبعة الثانية ل "حوارات إفريقيا حول الإزدهار" المقررة يومي الجمعة والسبت بمدينة أبوري بجمهورية غانا، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و أوضح نفس المصدر أن موضوع هذه الطبعة يتمحور حول "بناء سوق موحد إفريقي: توقعات ومسؤوليات القادة السياسيين والمسؤولين الإقتصاديين".

آخر تعديل على الجمعة, 26 جانفي 2024 12:34
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ممثلا لرئيس الجمهورية: بوغالي يشارك بغانا في الطبعة الثانية ل "حوارات إفريقيا حول الإزدهار"
  أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 12:21     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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