و أوضح نفس المصدر أن موضوع هذه الطبعة يتمحور حول "بناء سوق موحد إفريقي: توقعات ومسؤوليات القادة السياسيين والمسؤولين الإقتصاديين".
ممثلا لرئيس الجمهورية: بوغالي يشارك بغانا في الطبعة الثانية ل "حوارات إفريقيا حول الإزدهار"
أدرج يـوم : الجمعة, 26 جانفي 2024 12:21 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يشارك رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في الطبعة الثانية ل "حوارات إفريقيا حول الإزدهار" المقررة يومي الجمعة والسبت بمدينة أبوري بجمهورية غانا، حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.