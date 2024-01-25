الجزائر تمنح هبة من الأسمدة المخصبة لكينيا

نيروبي - قام سفير الجزائر لدى كينيا، ماحي بومدين، اليوم الخميس باسم الحكومة الجزائرية، بتسليم هبة من الأسمدة المخصبة التي قرر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون منحها لكينيا، في إطار التضامن المعتاد بين البلدين.

وخلال حفل رسمي أقيم بميناء مومباسا، الذي تم على مستواه تفريغ هذه الأسمدة، قام وزير الفلاحة الكيني، ميثيكا لينتوري بصفته ممثلا للحكومة الكينية بتلقي هذه الهبة من طرف السفير الجزائري.

بهذه المناسبة، أعرب الوزير الكيني عن شكر حكومة وشعب كينيا الخالص اتجاه الجزائر ورئيس الجمهورية "نظير هذه الهبة الثمينة من الأسمدة المخصبة، التي يحتاجها بلده من أجل إنجاح حملته الفلاحية".

كما أبرز الوزير أهمية هذه المبادرة التضامنية للرئيس تبون والتي من شأنها "تعزيز صرح علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين".

من جهة أخرى، أكد اهتمام الرئيس الكيني ويليام روتو بالعمل مع شقيقه رئيس الجمهورية لجعل العلاقات الثنائية محورا للتكامل الاقتصادي.

من جهته، بلغ السفير ماحي بومدين "التحيات الحارة لرئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس ويليام روتو، وكذا اهتمامه الشخصي بتنمية العلاقات بين البلدين".

بهذا الخصوص، سلط السفير الضوء على الرمزية التي تكتسيها هذه الهبة وعلى بعدها الدبلوماسي التي تعكس تضامن الجزائر الأخوي مع البلدان الإفريقية في هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين السياسي والاقتصادي.