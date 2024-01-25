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السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 15:17     الفئـة : الجـزائـر
السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب

الجزائر - استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب، وذلك بعد استكمال أشغال اجتماعها والمصادقة على برنامج عملها السنوي، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان للمجلس.

وأوضح نفس المصدر أن السيد بوغالي حث أعضاء الشبكة على "بذل كل الجهود المطلوبة لإنجاح عمل هذه الآلية الهامة".

للإشارة، فإن أعضاء الشبكة كانوا قد عقدوا اجتماعا، مساء أمس الأربعاء، تم خلاله عرض المحاور الكبرى لاستراتيجية العمل والمصادقة عليها بهدف "تعزيز المشاركة السياسية للشباب ومرافقة الجهود لإدماج هذه الفئة في الحياة المجتمعية".

وتتمثل محاور العمل التي ستعتمدها الشبكة --يضيف البيان-- في تشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية وفي مجال الاستثمار والمقاولاتية وكذا في النشاط التطوعي بغية "إرساء تقاليد جديدة في العمل البرلماني المتخصص في قضايا الشباب ومواكبة الديناميكية التي أحدثها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجال التمكين للشباب والاهتمام العملي بقضاياه".

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السيد بوغالي يستقبل أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية للشباب
  أدرج يـوم : الخميس, 25 جانفي 2024 15:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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