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السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 19:18     الفئـة : الجـزائـر
السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

الجزائر - استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، في ختام المهمة التي يقوم بها إلى نيويورك، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حيث نقل إليه تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به بيان للوزارة، اليوم الاربعاء.

وجدد السيد عطاف بالمناسبة -حسب البيان- للأمين العام الأممي "التعبير عن تقدير ودعم الجزائر لجهوده ومساعيه الرامية لوضع حد للعدوان الغاشم وللمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر".

وقد شكل هذا اللقاء، يضيف المصدر، "فرصة لاستعراض تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكذا مستجدات الأزمات في كل من ليبيا ومنطقة الساحل الصحراوي، إلى جانب قضية الصحراء الغربية".

من جانبه، أشاد أنطونيو غوتيريش ب"الدور الإيجابي" الذي تضطلع به الجزائر في محيطها الإقليمي و "بمساهمتها من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن في الدفع لإيجاد حلول سلمية لكل هذه الأزمات التي تعصف بالأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. كما حمل الوزير أحمد عطاف نقل تحياته وتقديره للسيد رئيس الجمهورية، معربا عن تطلعه لتجدد اللقاء به"، كما جاء في البيان.

ومن جانب آخر، أجرى السيد عطاف محادثات ثنائية مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، تركزت حول "علاقات التعاون بين الجزائر وهذه المنظمة الدولية وكذا حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مختلف مناطق النزاعات وبؤر التوترات، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الساحل الصحراوي"، حسب ذات المصدر.

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السيد عطاف يستقبل من طرف الأمين العام للأمم المتحدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 19:18     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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