وتخص هذه الأسئلة الشفوية قطاعات: الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المالية، الشؤون الدينية والأوقاف، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الفلاحة والتنمية الريفية، الري و كذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفقا للمصدر ذاته.
المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس لتوجيه أسئلة شفوية لعدد من أعضاء الحكومة
أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 16:51 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخميس، جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على ثمانية وزراء، حسب ما أورده، اليوم الأربعاء، بيان لذات الهيئة التشريعية.
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