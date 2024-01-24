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المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس لتوجيه أسئلة شفوية لعدد من أعضاء الحكومة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 16:51     الفئـة : الجـزائـر
المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس لتوجيه أسئلة شفوية لعدد من أعضاء الحكومة

الجزائر - يعقد المجلس الشعبي الوطني، غدا الخميس، جلسة علنية تخصص لطرح أسئلة شفوية على ثمانية وزراء، حسب ما أورده، اليوم الأربعاء، بيان لذات الهيئة التشريعية.

وتخص هذه الأسئلة الشفوية قطاعات: الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المالية، الشؤون الدينية والأوقاف، التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الصناعة والإنتاج الصيدلاني، الفلاحة والتنمية الريفية، الري و كذا العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وفقا للمصدر ذاته.

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المجلس الشعبي الوطني: جلسة عامة غدا الخميس لتوجيه أسئلة شفوية لعدد من أعضاء الحكومة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 16:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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