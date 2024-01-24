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الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال تكريس الحق في التعليم

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 14:58     الفئـة : الجـزائـر
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الجزائر - أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، اليوم الاربعاء، أن الجزائر حققت "أشواطا كبيرة" في مجال تكريس الحق في التعليم، حيث دأبت منذ استقلالها على إعطائه الأولوية وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.

وأوضح السيد زعلاني في لقاء نظم بثانوية محمود منتوري بابن عكنون (الجزائر العاصمة) بمناسبة احياء اليوم العالمي للتعليم الذي تحتفل به الأمم المتحدة هذه السنة تحت شعار "التعلم من أجل سلام دائم"، أن الجزائر "حققت أشواطا كبيرة في مجال تكريس الحق في التعليم، بحيث دأبت منذ استقلالها على إعطائه الأولوية وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم"، لافتا إلى أن إحياء هذا اليوم "يأتي تنفيذا لمهام المجلس في نشر ثقافة حقوق الإنسان والذي يبدأ من المؤسسات التعليمية".

وذكر في ذات السياق بشعار الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي للتعليم، مبرزا أن الهدف الأساسي من حقوق الإنسان هو "تحقيق الاستقرار والسلم وخلق مناخ للعيش الآمن".

ومن جهته، ذكر المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، عبد الرزاق لكحل بأن الجزائر "عملت منذ استقلالها جاهدة ومسخرة لكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان حق التعليم لكل جزائري وجزائرية، كما كرست هذا الحق في كل الدساتير وكرست مجانيته وإلزاميته لكل من بلغ سن 6 سنوات وإلى غاية 16 سنة"، مبرزا الحرص على "توفير الهياكل والمنشآت اللازمة لتحقيق ذلك وضمان التأطير البشري المختص في شتى المجالات".

كما أشار إلى أن الوزارة قامت بتوظيف "أساتذة مختصين في التربية البدينة لمرحلة التعليم الابتدائي واستحداث مديرية عامة تعنى بالنشاطات الثقافية والرياضية" وكذا "تجهيز عدد معتبر من المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية ورقمنة العديد من العمليات".

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 15:18
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الجزائر حققت أشواطا كبيرة في مجال تكريس الحق في التعليم
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 14:58     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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