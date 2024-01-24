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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 14:20     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

الجزائر - يترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "يترأس، اليوم، السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء يتناول عروضا تخص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية في قطاع التعليم العالي، متابعة مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية (كوتاما) بجيجل وكذا سير حملة الحرث والبذر لموسم 2023- 2024".

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 14:28
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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 14:20     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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