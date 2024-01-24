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توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:32     الفئـة : الجـزائـر
توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

الجزائر- تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يناير الجاري، من توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أوردته يوم الأربعاء حصيلة لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح نفس المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها, نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 23 يناير 2024, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

و في إطار مكافحة الإرهاب, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات منفصلة, في حين تمكنت مفرزة أخرى من كشف وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية (01) رشاشة من نوع FN-HERSTAL وكمية من الذخيرة من عيارات مختلفة, وهذا خلال عملية بحث وتفتيش بإن قزام".

و في إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا, أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي, بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية, 86 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 94 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 96041 قرص مهلوس".

و بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وجانت وإن قزام, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 42 شخصا وضبطت 24 مركبة و100 مولدا كهربائيا و63 مطرقة ضغط و06 أجهزة كشف عن المعادن و82 قنطار من خام الذهب والحجارة, بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب, في حين تم توقيف 30 شخصا آخر وضبط مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و10 بنادق صيد و17834 لتر من الوقود و78 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و5,5 قنطار من مادة التبغ و17176 وحدة من مختلف المشروبات, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى, "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 912 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".

آخر تعديل على الأربعاء, 24 جانفي 2024 13:12
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توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع
  أدرج يـوم : الأربعاء, 24 جانفي 2024 12:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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