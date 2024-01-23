انطلاق أشغال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية بمشاركة السيد عطاف

نيويورك (الأمم المتحدة)- انطلقت اليوم الثلاثاء بنيويورك, أشغال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

ومن المقرر أن يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الجلسة الشهرية, بكلمة مفصلة عن الأوضاع الإنسانية في غزة, وصعوبة إيصال المساعدات إلى سكان القطاع جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحل السيد عطاف يوم أمس الاثنين بنيويورك للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية.

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