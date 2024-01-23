انطلاق أشغال الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية بمشاركة السيد عطاف

ومن المقرر أن يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الجلسة الشهرية, بكلمة مفصلة عن الأوضاع الإنسانية في غزة, وصعوبة إيصال المساعدات إلى سكان القطاع جراء العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي.
وحل السيد عطاف يوم أمس الاثنين بنيويورك للمشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية.
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و اوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ان انعقاد هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن, يندرج في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة, و ردع العدوان الصهيوني, ورفع القيود التي يفرضها هذا الأخير على جهود الإغاثة الانسانية.