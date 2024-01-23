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حركة البناء الوطني تشيد بالديناميكية المتميزة للدبلوماسية الجزائرية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 19:54     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - أشادت حركة البناء الوطني, اليوم الثلاثاء, بالديناميكية المتميزة للدبلوماسية الجزائرية التي يقودها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, منوهة بمواقف الجزائر في المحافل الدولية ودعمها للقضايا العادلة في العالم.

وفي بيان لها عقب اجتماع مكتبها الوطني, أشادت حركة البناء الوطني ب "الديناميكية المتميزة للدبلوماسية الجزائرية التي يقودها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", منوهة ب "مواقف الجزائر في المحافل الدولية ودعمها للقضايا العادلة ودعوتها الى إعادة تأسيس نظام دولي يقوم على قواعد منصفة لحقوق الشعوب والدول".

وفي هذا السياق، ثمنت الحركة "دور الجزائر المرافع لصالح القضية الفلسطينية ووقف العدوان الصهيوني الهمجي", داعية كافة الفعاليات الوطنية الى "الاستمرار في نصرة الشعب الفلسطيني من أجل الحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".

كما جددت دعوتها الى كل الهيئات والمؤسسات الحقوقية من أجل "تفعيل آليات المتابعات القانونية ضد الكيان الصهيوني بسبب الجرائم الثابتة التي يقترفها, لاسيما جريمة الإبادة الجماعية والتهجير القسري".

من جهة أخرى, حيت الحركة "الجهود الجبارة للجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية في حماية السيادة الوطنية والوقوف بالمرصاد لمحاولات المساس باستقرار الوطن".

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حركة البناء الوطني تشيد بالديناميكية المتميزة للدبلوماسية الجزائرية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 19:54     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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