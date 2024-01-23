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تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة جاهزية هياكل المصالح الإدارية للولايات المنتدبة الجديدة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 16:03     الفئـة : الجـزائـر
تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة جاهزية هياكل المصالح الإدارية للولايات المنتدبة الجديدة

الجزائر - أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد العربي مرزوق، على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة جاهزية الهياكل الموجهة لاحتضان المصالح الإدارية والتقنية للولايات المنتدبة السبعة الجديدة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وجاء في البيان أنه "تجسيدا للالتزامات القاضية بضمان المرافقة المثلى للولايات المنتدبة السبعة الجديدة التي أقر السيد رئيس الجمهورية ترقيتها من مصف الدوائر، أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد العربي مرزوق، على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة جاهزية الهياكل الموجهة لاحتضان المصالح الإدارية والتقنية للولايات المنتدبة".

"وستعنى هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن جميع القطاعات الوزارية ذات الامتداد المحلي، -- يضيف المصدر ذاته-- باقتراح سبل دعم الولايات المنتدبة بالوسائل البشرية و المادية التي تمكنها من أداء مهامها على أكمل وجه"، حيث ستعقد، للغرض، "اجتماعات نصف شهرية للمتابعة المستمرة إلى غاية الدخول الفعلي للخدمة على مستوى جميع الهياكل مع رفع تقارير دورية عن وتيرة التقدم في ذلك".

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 16:12
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تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة جاهزية هياكل المصالح الإدارية للولايات المنتدبة الجديدة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 16:03     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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