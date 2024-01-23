المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين تدعو إلى عدم السقوط في فخ التشويش على العلاقات الجزائرية-الموريتانية

وأكدت المنظمة في بيان لها أنها "تفاجأت لما جاء في بيان للاتحاد الموريتاني لكرة القدم الشقيق، متهما فيه بعض وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة بنشر أخبار زائفة تخص منتخب +المرابطون+".
كما لفتت في هذا الصدد إلى أنها "وحرصا منها على رفع كل لبس ولغط و لإظهار الحقيقة كاملة، قامت بتحر وتدقيق في المنشور الزائف", حيث "تأكدت أن مصدره ليس وسيلة إعلام جزائرية, خاصة كانت أو حكومية".
وفي هذا السياق، تدعو المنظمة "كل الزميلات والزملاء في مختلف وسائل الاعلام إلى الحيطة والحذر من السقوط في فخ المحاولات البائسة للتشويش على العلاقات الممتازة بين الجزائر وموريتانيا، حكومة وشعبا"، كما تناشد الأشقاء في موريتانيا الى "عدم الانسياق وراء آلة التضليل المارقة التي تسعى في كل مرة للإساءة للجزائر وضرب مصداقية صورتها وسمعتها".
كما شددت المنظمة على أنها "تؤمن إيمانا راسخا بأن المواجهات الرياضية بين الجزائر وموريتانيا, ومثلما جرت عليه العادة, لن تكون سوى فرصة جديدة لتعزيز وتوطيد أواصر المحبة والأخوة بين الأشقاء والسمو بها, لأنها هي الفائزة في النهاية بالتأكيد''.