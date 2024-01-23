السيد قوجيل يشيد بالتكامل القائم بين الهيئة التشريعية وقطاع الداخلية

وفي ختام أشغال جلسة تقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة, أشاد السيد قوجيل ب "التكامل والامتداد القائمين بين مجلس الأمة والقطاع الوزاري، باعتبارهما يتقاسمان اهتمامات وانشغالات الجماعات المحلية".
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كما أبرز في هذا الصدد "التنسيق القائم بين مجلس الأمة وقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتكفل بهذه الانشغالات, وهذا في إطار مقاربة رئيس الجمهورية الاستشرافية لهذه الجماعات المحلية وساكنتها، تجسيدا لالتزاماته وتعهداته التي تروم في الأساس إلى بناء جزائر جديدة''.
ولفت السيد قوجيل إلى أن دستور الفاتح نوفمبر 2020 "كرس هذا التوجه والامتداد" بين الهيئة التشريعية وقطاع الجماعات المحلية من حيث "الصلاحيات المخولة لمجلس الأمة, لاسيما تلك المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم".