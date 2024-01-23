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السيد قوجيل يشيد بالتكامل القائم بين الهيئة التشريعية وقطاع الداخلية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 15:47     الفئـة : الجـزائـر
السيد قوجيل يشيد بالتكامل القائم بين الهيئة التشريعية وقطاع الداخلية

الجزائر - أشاد رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, اليوم الثلاثاء, بالتكامل القائم بين الهيئة التشريعية وقطاع الداخلية من أجل التكفل بانشغالات الجماعات المحلية, وذلك في إطار المقاربة الاستشرافية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى بناء الجزائر الجديدة، حسب ما اورده بيان للمجلس.

وفي ختام أشغال جلسة تقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة, أشاد السيد قوجيل ب "التكامل والامتداد القائمين بين مجلس الأمة والقطاع الوزاري، باعتبارهما يتقاسمان اهتمامات وانشغالات الجماعات المحلية".

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كما أبرز في هذا الصدد "التنسيق القائم بين مجلس الأمة وقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للتكفل بهذه الانشغالات, وهذا في إطار مقاربة رئيس الجمهورية الاستشرافية لهذه الجماعات المحلية وساكنتها، تجسيدا لالتزاماته وتعهداته التي تروم في الأساس إلى بناء جزائر جديدة''.

ولفت السيد قوجيل إلى أن دستور الفاتح نوفمبر 2020 "كرس هذا التوجه والامتداد" بين الهيئة التشريعية وقطاع الجماعات المحلية من حيث "الصلاحيات المخولة لمجلس الأمة, لاسيما تلك المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم".

آخر تعديل على الثلاثاء, 23 جانفي 2024 16:00
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السيد قوجيل يشيد بالتكامل القائم بين الهيئة التشريعية وقطاع الداخلية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 23 جانفي 2024 15:47     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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