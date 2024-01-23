السيد مراد يدعو إلى إعتماد التأمين على الكوارث على أوسع نطاق -

السيدة كريكو تشرف على لقاء حول المكتسبات الدستورية للمرأة الجزائرية -

معسكر: تصدير أزيد من 5 آلاف قنطار من البصل الجاف إلى كل من تونس وليبيا -

تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة جاهزية هياكل المصالح الإدارية للولايات المنتدبة الجديدة -

سوناطراك: الاستثمار محور لقاء مع شركات أمريكية -

بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد 2024/رجال: الجزائر تفوز على الكونغو الديمقراطية (36-23) و تتأهل للمربع الذهبي -

المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين تدعو إلى عدم السقوط في فخ التشويش على العلاقات الجزائرية-الموريتانية -

السيد قوجيل يشيد بالتكامل القائم بين الهيئة التشريعية وقطاع الداخلية -

تنصيب لجنة وطنية من أجل إعداد مشروع قانون الرقمنة -

الدفع عبر نهائيات الدفع الالكتروني: زيادة معتبرة في المعاملات خلال 2023 -

وزير التعليم العالي يدشن 1200 مقعد بيداغوجي بجامعة الجزائر 3 إبراهيم سلطان شيبوط -

تسيير النفايات المنزلية والمشابهة: إحصاء أكثر من 5000 مؤسسة ناشطة -

مجمع صناعة أدوية الأمراض العصبية والعقلية الجديد مكسب هام للقطاع -

ندوة دولية بالجزائر العاصمة حول الوسائل البديلة في حل النزاعات في مجال حقوق المؤلف -

البطولة الجهوية للكاراتي ما بين مصالح الشرطة: انطلاق المنافسة بوهران -

إيليزي: إطلاق قافلة مساعدات لفائدة سكان المناطق الحدودية -

البرامج التلفزيونية في رمضان: وزير الاتصال يسدي تعليمات لتجنب البرامج التي تتسم بالعنف -

طاقة ومناجم: السيد عرقاب يستقبل بعثة أعمال أمريكية -

الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء على جميع المستويات -