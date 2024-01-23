تسوية ميزانية 2021: وزير الإتصال يقدم عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

الجزائر - قدم وزير الإتصال، السيد محمد لعقاب، يوم الثلاثاء، عرضا أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص تسوية ميزانية سنة 2021.

و بالمناسبة, أوضح الوزير أن "معدل استهلاك الاعتمادات الكلي لسنة 2021 بلغ 62ر99 بالمئة, حيث بلغت الاعتمادات الكلية المخصصة 25.325.742.000,00 دج تم استهلاك منها 25.228.465.153,12 دج".

و أشار إلى أن سنتي 2020 و2021 "عرفتا ظروفا استثنائية ارتبطت بجائحة كورونا (كوفيد-19), والتي أثرت بشكل تلقائي على استهلاك الميزانية", لافتا الى أن القطاع حقق "نتائج ملموسة، على غرار التجهيزات التي تم اقتناؤها، خصوصا على مستوى المؤسسة العمومية للتلفزيون التي هي بحاجة إلى تجديد تجهيزاتها", وبالتالي يبقى القطاع --مثلما قال-- "بحاجة إلى اعتمادات مالية لتحقيق ذلك, إلى جانب مؤسسة البث الاذاعي والتلفزيوني التي تحتاج هي الأخرى إلى تطوير معداتها, خصوصا بالنسبة لرادارات البث على مستوى الولايات الجديدة".

إقرأ أيضا: وزير الإتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

كما عرف قطاع الاتصال --يضيف الوزير-- "تنفيذ عدة مشاريع من بينها إنشاء مركزين للبث التلفزيوني والاذاعي بولايتي بسكرة وجانت ومركز لتبادل الأخبار والبرامج التلفزيونية والاذاعية لاتحاد إذاعات الدول العربية وآخر لاتحاد الاذاعات الافريقية", إلى جانب "تهيئة البنية التحتية للمكتبة الحضرية لاستضافة مقر الاذاعة الجهوية لولاية معسكر وإعادة تهيئة البنية التحتية للمركز الثقافي لاستضافة مقر الاذاعة الجهوية لولاية تبسة". و فيما يتعلق بالبث التلفزيوني الرقمي الأرضي, أبرز السيد لعقاب أنه "شكل محل اهتمام السلطات وعرف قفزة نوعية في مجال التغطية بفضل الاعتمادات المالية للدولة".

و أضاف أن ميزانية 2021 خصصت أيضا من أجل "تحسين وتقوية انتشار البث الاذاعي (أف أم) واستكمال انتشار البث التلفزيوني الرقمي الأرضي", إلى جانب "تعزيز دور الاتصال المؤسساتي من خلال إطلاق التلفزيون العمومي لقناة الشبابية وبث الاعلانات وحملات التوعية وتكوين موظفي الإدارة المركزية للقطاع".