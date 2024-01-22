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بتكليف من رئيس الجمهورية عطاف في نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 20:06     الفئـة : الجـزائـر
بتكليف من رئيس الجمهورية عطاف في نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية

الجزائر - حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الاثنين بنيويورك، للمشاركة يوم غد في اجتماعٍ رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، و هذا بتكليف من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان :" بتكليف من السيد رئيس الجمهورية، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، عشية اليوم بنيويورك، للمشاركة يوم الغد 23 جانفي في اجتماعٍ رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية".

وأوضح البيان ان انعقاد هذا الاجتماع الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، يندرج في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وردع العدوان الصهيوني، ورفع القيود التي يفرضها هذا الأخير على جهود الإغاثة الانسانية.

"وعلى هامش مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، سيعقد السيد الوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكذا مع عدد من ممثلي الدول العربية الشقيقة"، يضيف ذات المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 20:15
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بتكليف من رئيس الجمهورية عطاف في نيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الامن حول القضية الفلسطينية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 20:06     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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