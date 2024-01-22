Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 18:23     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر - اجتمع وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، اليوم الاثنين، بممثلي العمال والمدراء العامين للمطابع العمومية، حيث أكد أن مشروع إنشاء المؤسسة الوطنية للطباعة يوجد حاليا في مراحله النهائية، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن وزير الاتصال "التقى بلجان المشاركة والمدراء العامين لكل من شركة الطباعة بالجزائر وسط، شركة الطباعة للشرق، شركة الطباعة بالغرب، شركة الطباعة بالجزائر، المؤسسة الجزائرية للصحافة والجزائرية للورق".

وخلال هذا اللقاء --يضيف البيان-- أطلع الوزير ممثلي العمال أن الوزارة بصدد إعداد "المراحل النهائية لإنشاء المؤسسة الوطنية للطباعة، تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، ما يعني إعادة هيكلة كل المطابع الموجودة على المستوى الوطني".

وفي هذا السياق، طمأن السيد لعقاب ممثلي العمال بخصوص مناصب الشغل الموجودة حاليا، مؤكدا لهم أن "كل العمال سيحافظون على مناصب عملهم وكل حقوقهم المكتسبة في الترقية والامتيازات"، حاثا إياهم على "لعب دور الشريك الفعال في توليد الأفكار والاقتراحات لضمان نجاح مؤسسة الطباعة المستحدثة".

وبذات المناسبة --يتابع نفس المصدر-- جدد الوزير تأكيده على "استعداد الوزارة لتكوين العمال في التخصصات المطبعية الجديدة، سواء داخل الوطن أو خارجه"، الأمر الذي "استحسنه الكثير من ممثلي العمال الذين أعربوا عن مساهمتهم الفعالة في إنجاح مسعى رئيس الجمهورية".

وعقب ذلك، التقى وزير الاتصال مع مدراء المطابع الحاليين، إلى جانب المدير العام للشركة الجزائرية للورق، حيث تم استعراض "اللمسات الأخيرة لإنشاء المؤسسة الوطنية للطباعة"، وفقا لبيان الوزارة الذي أشار الى أن المؤسسة الوطنية للطباعة تعد "من بين المشاريع التي يوليها رئيس الجمهورية أهمية قصوى، نظرا للوضعية الهشة التي تعيشها الشركة الجزائرية للورق ومؤسسات الطباعة في الظرف الحالي".

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير الاتصال يجتمع بممثلي العمال ومسؤولي المطابع العمومية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 18:23     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.22

موريتانيا- الجزائر/ امير عبدو: انتزاع اول فوز لنا في النهائيات

24.01.22

مجلس الجامعة العربية يطالب مجلس الأمن الدولي بإلزام الكيان الصهيوني على وقف عدوانه على…

24.01.22

كاس افريقيا للأمم- 2023/ موريتانيا- الجزائر/عوار: موعد هام لكسب الرهان  

24.01.22

تدشين معهد أبحاث الغاز قريبا بالجزائر العاصمة: قيمة مضافة للقطاع

24.01.22

الجزائر-فنزويلا: بحث فرص تعزيز التعاون في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات

24.01.22

سكيكدة : تخصيص "مبدئيا" غلاف مالي ب 452 مليون دج لفائدة قطاع الشباب والرياضة بالولاية

الأكثــر قـراءة

24.01.18

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد الجمعة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد

24.01.18

الوزير الأول يحل بكامبالا للمشاركة في قمتي حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77+الصين

24.01.16

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)