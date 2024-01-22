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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 18:11     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

الجزائر- استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، السيد محمد بمب مكت.

وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال، قال رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أن "هذا اللقاء الودي كان فرصة لأنقل خلاله الى الرئيس عبد المجيد تبون تحيات أخيه رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد شيخ الغزواني، وتمنياته للجزائر، رئيسا وشعبا وحكومة، بالسعادة والازدهار".

وأضاف أن الرئيس تبون "أشاد بالتعاون الثنائي بين البلدين وما شهده مؤخرا من تقدم في مشاريع كبرى" وكلفه "بنقل تحياته وتمنياته للرئيس الغزواني وللشعب الموريتاني بالازدهار والتقدم".

للتذكير، جرى اللقاء بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام.

آخر تعديل على الإثنين, 22 جانفي 2024 19:44
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية
  أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 18:11     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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