وقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، السيد بوعلام بوعلام، و وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد إبراهيم مراد.
رئيس الجمهورية يجري لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية
أدرج يـوم : الإثنين, 22 جانفي 2024 15:44 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.
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