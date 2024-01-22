التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات -

الجزائر-الولايات المتحدة: السيد عون يحث رجال أعمال أمريكيين على تجسيد مشاريع استثمارية في عدد من القطاعات -

الخارجية الفلسطينية ترحب بالجهود الإقليمية والدولية التي تؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني -

تسليم الشطر الأول من الطريق الرابط بين ميناء وهران والطريق السيار شرق-غرب في يونيو القادم -

تسليم خط السكة الحديدية المزدوج وادي تليلات-تلمسان قبل نهاية أكتوبر القادم -

تجارة خارجية: ورقة الطريق ل2024 تهدف لخلق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات -

الخطوط الجوية الجزائرية: دراسة سبل دعم الشراكة مع الجانب الفنزويلي -

غرداية: دخول مستشفى 120 سرير حيز الخدمة بدائرة القرارة -

رئيس الجمهورية يجري لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية -

اختتام أشغال قمة مجموعة ال77+الصين بكمبالا -

عين تموشنت: إستحضار الذكرى ال12 لوفاة عضو مجموعة ال 22 المجاهد بلحاج بوشعيب -

وزير الشؤون الخارجية الإيراني يستقبل المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-إيران -

تعليم عالي: مواصلة استحداث مسارات تكوينية تتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة -

وزير السياحة والصناعة التقليدية يستقبل نظيره الفينزويلي -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية -

رخروخ يشرف على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية -

بيئة: إطلاق الطبعة الأولى لجائزة أفضل انجاز خاص بتسيير النفايات -

قمة مجموعة 77+الصين: إلتزام كامل بروح ومبادئ ميثاق الجزائر -

الرابطة الأولى موبيليس: ش.بلوزداد و ا.الجزائر في رحلة مطاردة العميد ، ش. القبائل و م. البيض من أجل التدارك -