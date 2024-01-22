تجارة خارجية: ورقة الطريق ل2024 تهدف لخلق توازن بين الواردات والصادرات خارج المحروقات -

الخطوط الجوية الجزائرية: دراسة سبل دعم الشراكة مع الجانب الفنزويلي -

غرداية: دخول مستشفى 120 سرير حيز الخدمة بدائرة القرارة -

رئيس الجمهورية يجري لقاء موسعا مع الوفد المرافق لوزير الداخلية للمملكة العربية السعودية -

اختتام أشغال قمة مجموعة ال77+الصين بكمبالا -

عين تموشنت: إستحضار الذكرى ال12 لوفاة عضو مجموعة ال 22 المجاهد بلحاج بوشعيب -

وزير الشؤون الخارجية الإيراني يستقبل المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-إيران -

تعليم عالي: مواصلة استحداث مسارات تكوينية تتماشى مع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة -

وزير السياحة والصناعة التقليدية يستقبل نظيره الفينزويلي -

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الداخلية للمملكة العربية السعودية -

رخروخ يشرف على ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية -

بيئة: إطلاق الطبعة الأولى لجائزة أفضل انجاز خاص بتسيير النفايات -

قمة مجموعة 77+الصين: إلتزام كامل بروح ومبادئ ميثاق الجزائر -

الرابطة الأولى موبيليس: ش.بلوزداد و ا.الجزائر في رحلة مطاردة العميد ، ش. القبائل و م. البيض من أجل التدارك -

هبوب رياح قوية على عدة ولايات جنوبية بداية من اليوم الاثنين -

إيرلندا تدرس الانضمام إلى شكوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية -

قمة مجموعة 77+الصين: غوتيريش يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي -

وزارة الصحة: مواصلة تنظيم لقاءات تشاورية مع النقابات والشركاء الاجتماعيين -

على العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على الكيان الصهيوني لاستمراره في عدوانه على الشعب الفلسطيني -