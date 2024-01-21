التجمع الوطني الديمقراطي ينوه بالمكتسبات التي حققتها الجزائر خلال ال4 سنوات الاخيرة

الجزائر - نوه التجمع الوطني الديمقراطي, اليوم الأحد, بالمكتسبات التي حققتها الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية بفضل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

وفي بيان أصدره عقب الاجتماع الدوري لمكتبه الوطني برئاسة الأمين العام للحزب, مصطفى ياحي, ثمن التجمع الوطني الديمقراطي "الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الجزائر على مدار السنوات الأربعة الماضية بفضل تجسيد التزامات رئيس الجمهورية التي تضمنها برنامجه الرئاسي".

كما أشاد الحزب أيضا ب "نجاح الجزائر في الحفاظ على استقلاليتها المالية والاقتصادية بالرغم من الأزمات والتوترات التي يشهدها العالم", داعيا كافة المسؤولين والمنتخبين بمؤسسات الدولة إلى "جعل سنة 2024 لتعزيز البناء الاقتصادي المتكامل باستغلال ما يتضمنه قانون المالية لهذه السنة من أرصدة مالية غير مسبوقة لدعم التنمية الوطنية والمحلية".

من جهة أخرى, أكد التجمع الوطني الديمقراطي على أهمية إصدار القانون الجديد للبلدية من أجل "تحقيق التكامل بين مكونات الجماعات المحلية ودفع عجلة التنمية المحلية".

وعلى صعيد آخر --يتابع البيان-- أبرز الحزب "أهمية الإجراءات المتخذة لتوفير المواد واسعة الاستهلاك تحسبا لشهر رمضان الكريم", معلنا "مساندته المطلقة للتدابير التي أقرتها السلطات العمومية لضبط عمليات تموين السوق ومحاربة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة والممارسات التدليسية".

وعلى المستوى الدولي, أعرب الحزب عن "اعتزازه بمواقف الدبلوماسية الجزائرية في إحلال السلم والأمن الدوليين ونصرة القضايا العادلة في العالم, وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية.