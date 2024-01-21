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عطاف يجري بكمبالا لقاءات ثنائية مع نائب الوزير الأول الصومالي ووزير خارجية البنين

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 12:50     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يجري بكمبالا لقاءات ثنائية مع نائب الوزير الأول الصومالي ووزير خارجية البنين

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع نائب الوزير الأول الصومالي, صالح جامع , وكذا مع نظيره البنيني, باكاري أجادي أوشلجون, على هامش مشاركته في أشغال قمة الجنوب الثالثة التي تحتضنها العاصمة الأوغندية كمبالا, حسب ما افاد به بيان للوزارة اليوم الاحد.

وقد شكلت هذه المحادثات -حسب البيان- "فرصة لاستعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بكلا البلدين, وكذا مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي, في منطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي".

 

                                                                                                            

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 14:42
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عطاف يجري بكمبالا لقاءات ثنائية مع نائب الوزير الأول الصومالي ووزير خارجية البنين
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 12:50     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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