عطاف يجري بكمبالا لقاءات ثنائية مع نائب الوزير الأول الصومالي ووزير خارجية البنين

وقد شكلت هذه المحادثات -حسب البيان- "فرصة لاستعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بكلا البلدين, وكذا مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي, في منطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي".
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع نائب الوزير الأول الصومالي, صالح جامع , وكذا مع نظيره البنيني, باكاري أجادي أوشلجون, على هامش مشاركته في أشغال قمة الجنوب الثالثة التي تحتضنها العاصمة الأوغندية كمبالا, حسب ما افاد به بيان للوزارة اليوم الاحد.
وقد شكلت هذه المحادثات -حسب البيان- "فرصة لاستعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بكلا البلدين, وكذا مستجدات الأوضاع على الصعيد الإقليمي, في منطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي".