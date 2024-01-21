عطاف يجري بكمبالا لقاءات ثنائية مع نائب الوزير الأول الصومالي ووزير خارجية البنين

الجزائر - أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, محادثات ثنائية مع نائب الوزير الأول الصومالي, صالح جامع , وكذا مع نظيره البنيني, باكاري أجادي أوشلجون, على هامش مشاركته في أشغال قمة الجنوب الثالثة التي تحتضنها العاصمة الأوغندية كمبالا, حسب ما افاد به بيان للوزارة اليوم الاحد.