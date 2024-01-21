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مجموعة 77+الصين: رئيس الجمهورية يدعو إلى التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على الوحدة التفاوضية لدول الجنوب

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 11:29     الفئـة : الجـزائـر
مجموعة 77+الصين: رئيس الجمهورية يدعو إلى التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على الوحدة التفاوضية لدول الجنوب

كمبالا - دعا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في كلمته التي ألقاها الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمام المشاركين في القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 والصين، الجارية أشغالها اليوم الأحد بكمبالا، إلى تعزيز التنسيق والعمل المشترك ضمن المجموعة للحفاظ على وحدتها التفاوضية في المنظمات الدولية.

وأوضح رئيس الجمهورية أن هذا التنسيق ينبغي أن يكون على "النحو الذي يكفل الحفاظ على مصالح الجنوب، خاصة فيما يتعلق بالمساواة في السيادة وتفضيل الحلول التوافقية في إطار تعددية الأطراف من جهة والتنمية والتمكين والمعاملة الخاصة والتفضيلية على الصعيد الاقتصادي من جهة أخرى".

وفي هذا الشأن، أكد الرئيس تبون على "أهمية إطلاق مبادرات هادفة للمضي قدما بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها، لاسيما ضمن إطار التعاون جنوب –  جنوب، باعتباره حجر الزاوية في تحقيق التطلعات المشتركة للدول النامية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه "المساعي التي يتعين تجسيدها تأتي استجابة للمشهد الدولي المتغير والمتشابك، المتسم بالانقسامات والاستقطاب والتحديات نتيجة توالي الصدمات التي ألقت بظلالها على بلدان الجنوب متسببة في تفاقم الأزمات وتعميق الهوة أكثر بينها وبين دول الشمال".

وشدد في هذا الإطار على "ضرورة التعامل الجماعي والمنسق مع التحديات المطروحة في مجال الأمن الغذائي والطاقوي وتبعاتها من تأجيج للصراعات وتزايد حدة الفقر وتعاظم الفوارق، لاسيما في البلدان الأقل نموا، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي وبلوغ المديونية في بعض البلدان مستويات لا تطاق".

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 12:40
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مجموعة 77+الصين: رئيس الجمهورية يدعو إلى التنسيق والعمل المشترك للحفاظ على الوحدة التفاوضية لدول الجنوب
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 11:29     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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