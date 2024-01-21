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غوتيريس يحمل الوزير الأول نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 10:17     الفئـة : الجـزائـر
غوتيريس يحمل الوزير الأول نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية

كمبالا - حمل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، يوم الأحد بالعاصمة الأوغندية كمبالا، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، نقل تحياته وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

خلال اللقاء الذي جمعهما اليوم على هامش إنطلاق أشغال قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77+ الصين المنعقدة بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حمل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، نقل تحياته وتقديره البالغ إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مستذكرا المحادثات العميقة التي أجراها مع السيد الرئيس، لاسيما خلال القمة العربية التي إحتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر 2022.

هذا وقد إنطلقت أشغال القمة التي تهدف إلى بعث ديناميكية جديدة بين دول الجنوب تحت شعار ''عدم ترك أحد يتخلف عن الركب''، بمشاركة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 13:49
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غوتيريس يحمل الوزير الأول نقل تحياته وتقديره إلى رئيس الجمهورية
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 10:17     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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