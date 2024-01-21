المجلس الشعبي الوطني يشارك بالقاهرة في أشغال البرلمان العربي

و أوضح ذات المصدر أن جدول أعمال هذا الإجتماع تضمن "تفعيل وتحديث الاتفاقية بين الدول العربية في مجال التجارة البينية"، كما تمت "دراسة ميزانية البرلمان العربي لسنة 2024".

و ستناقش لجان البرلمان العربي الدائمة "الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي"، كما ستبحث "جملة من المواضيع الهامة التي تتعلق بالأمن القومي العربي وحقوق الإنسان وعدد من القضايا الإجتماعية والإقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك"، وفقا لذات المصدر.