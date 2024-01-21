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المجلس الشعبي الوطني يشارك بالقاهرة في أشغال البرلمان العربي

  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 08:22     الفئـة : الجـزائـر

الجزائر- شارك المجلس الشعبي الوطني، يوم السبت بالقاهرة، في أشغال اللجان الدائمة للبرلمان العربي، وذلك تحضيرا للجلسة الثانية من دور الإنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، المقرر عقدها الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

و أوضح ذات المصدر أن جدول أعمال هذا الإجتماع تضمن "تفعيل وتحديث الاتفاقية بين الدول العربية في مجال التجارة البينية"، كما تمت "دراسة ميزانية البرلمان العربي لسنة 2024".

و ستناقش لجان البرلمان العربي الدائمة "الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي"، كما ستبحث "جملة من المواضيع الهامة التي تتعلق بالأمن القومي العربي وحقوق الإنسان وعدد من القضايا الإجتماعية والإقتصادية التي تصب في صالح تعزيز العمل العربي المشترك"، وفقا لذات المصدر.

للإشارة، سيكون المجلس الشعبي الوطني ممثلا بالنائب محمد خوان.

آخر تعديل على الأحد, 21 جانفي 2024 08:59
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المجلس الشعبي الوطني يشارك بالقاهرة في أشغال البرلمان العربي
  أدرج يـوم : الأحد, 21 جانفي 2024 08:22     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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