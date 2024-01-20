Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الجزائر/موريتانيا: توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:51     الفئـة : الجـزائـر
الجزائر/موريتانيا: توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني

الجزائر - تم يوم السبت بالجزائر العاصمة التوقيع على بروتكول إطار للتعاون البرلماني بين المجلس الشعبي الوطني والجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، حسب ما أورده بيان للمجلس.

و قد وقع على هذا البروتوكول كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, ورئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية, محمد بمب مكت, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر المجلس.

و يهدف هذا البروتوكول إلى "تعزيز التعاون بين برلماني البلدين من خلال تبادل الزيارات وتنسيق المواقف والتكوين", بالإضافة الى "استحداث لجنة برلمانية كبرى تجتمع سنويا", وفقا لذات المصدر.

إقرأ أيضا:     بوغالي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

و أشار البيان إلى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية هي "البلد الثاني من دول المغرب العربي التي يوقع معها المجلس الشعبي الوطني برتوكولا للتعاون البرلماني بعد جمهورية تونس الشقيقة".

يذكر أن رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 19:33
كلـمات مفتـاحيــة :
الجزائر/موريتانيا: توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:51     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.20

مسابقة المسرح الأمازيغي بتيزي وزو: تتويج "الليلة البيضاء" بجائزة أحسن إنتاج

24.01.20

قمة عدم الانحياز بكامبالا: عطاف يجري لقاءات ثنائية مع نظيريه التنزاني والفنزويلي

24.01.20

كأس أمم إفريقيا-2023/بوركينا فاسو-الجزائر(2-2): بونجاح يبقي على حظوظ "الخضر" قائمة في…

24.01.20

كأس أمم إفريقيا-2023/الوضعية المؤقتة للمجموعة الرابعة بعد إجراء مباراة، الجزائر-بوركينا…

24.01.20

كأس أمم إفريقيا-2023: الجزائر و بوركينا فاسو يفترقان على نتيجة التعادل (2-2)

24.01.20

إختتام أشغال القمة ال19 لحركة عدم الإنحياز بكامبالا

الأكثــر قـراءة

24.01.18

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد الجمعة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

الوزير الأول يحل بكامبالا للمشاركة في قمتي حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77+الصين

24.01.16

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)