الجزائر/موريتانيا: توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني

و قد وقع على هذا البروتوكول كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, ورئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية, محمد بمب مكت, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر المجلس.
و يهدف هذا البروتوكول إلى "تعزيز التعاون بين برلماني البلدين من خلال تبادل الزيارات وتنسيق المواقف والتكوين", بالإضافة الى "استحداث لجنة برلمانية كبرى تجتمع سنويا", وفقا لذات المصدر.
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و أشار البيان إلى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية هي "البلد الثاني من دول المغرب العربي التي يوقع معها المجلس الشعبي الوطني برتوكولا للتعاون البرلماني بعد جمهورية تونس الشقيقة".
يذكر أن رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.