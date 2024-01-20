الجزائر/موريتانيا: توقيع بروتوكول إطار للتعاون البرلماني

و قد وقع على هذا البروتوكول كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, ورئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية, محمد بمب مكت, عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر المجلس.

و يهدف هذا البروتوكول إلى "تعزيز التعاون بين برلماني البلدين من خلال تبادل الزيارات وتنسيق المواقف والتكوين", بالإضافة الى "استحداث لجنة برلمانية كبرى تجتمع سنويا", وفقا لذات المصدر.

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و أشار البيان إلى أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية هي "البلد الثاني من دول المغرب العربي التي يوقع معها المجلس الشعبي الوطني برتوكولا للتعاون البرلماني بعد جمهورية تونس الشقيقة".