Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قمة حركة عدم الإنحياز: الجزائر تنفي إدعاءات حول تقديم مبادرة بشأن مالي

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:40     الفئـة : الجـزائـر
قمة حركة عدم الإنحياز: الجزائر تنفي إدعاءات حول تقديم مبادرة بشأن مالي

الجزائر - نفت الجزائر رسميا إدعاءات "لا أساس لها من الصحة"، والتي نقلها موقع مزعوم على شبكة الإنترنت ل "تحالف دول الساحل"، زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الإنحياز المنعقدة بكامبالا، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يوم السبت.

و جاء في البيان : "نقل موقع مزعوم على شبكة الإنترنت لتحالف دول الساحل, ادعاءات لا أساس لها من الصحة زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز المنعقدة بكامبالا".

"و بحسب هذا الموقع, فإن الجزائر قامت بإدراج أحكام في الوثيقة الختامية للقمة تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي, المنبثق عن مسار الجزائر", يضيف المصدر.

و "ينفي الوفد الجزائري رسميا أنه اتخذ مثل هذه المبادرة. إن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول الأزمة المالية تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز. وهذه اللغة تخص حركة عدم الانحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر في أي وقت في صياغتها", يؤكد البيان.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 19:48
كلـمات مفتـاحيــة :
قمة حركة عدم الإنحياز: الجزائر تنفي إدعاءات حول تقديم مبادرة بشأن مالي
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:40     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.20

مسابقة المسرح الأمازيغي بتيزي وزو: تتويج "الليلة البيضاء" بجائزة أحسن إنتاج

24.01.20

قمة عدم الانحياز بكامبالا: عطاف يجري لقاءات ثنائية مع نظيريه التنزاني والفنزويلي

24.01.20

كأس أمم إفريقيا-2023/بوركينا فاسو-الجزائر(2-2): بونجاح يبقي على حظوظ "الخضر" قائمة في…

24.01.20

كأس أمم إفريقيا-2023/الوضعية المؤقتة للمجموعة الرابعة بعد إجراء مباراة، الجزائر-بوركينا…

24.01.20

كأس أمم إفريقيا-2023: الجزائر و بوركينا فاسو يفترقان على نتيجة التعادل (2-2)

24.01.20

إختتام أشغال القمة ال19 لحركة عدم الإنحياز بكامبالا

الأكثــر قـراءة

24.01.18

رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد الجمعة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.18

رئيس المجلس الوطني لجمهورية كوريا في زيارة إلى الجزائر إبتداء من يوم غد

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

الوزير الأول يحل بكامبالا للمشاركة في قمتي حركة عدم الإنحياز ومجموعة 77+الصين

24.01.16

كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة: فوز بوركينا فاسو على موريتانيا (1-0)