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الفريق أول السعيد شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء أحسن سليمان

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:32     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول السعيد شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء أحسن سليمان

الجزائر- قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, يوم السبت بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي (الجزائر العاصمة), بإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان اللواء أحسن سليمان, نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق, الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي إثر مرض عضال, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان: "بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين, ألقى ظهر اليوم 20 جانفي 2024, السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, النظرة الأخيرة وتلا فاتحة الكتاب على روح الفقيد اللواء أحسن سليمان, نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق, وهذا بحضور كل من الفريق أول قائد الحرس الجمهوري, الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, قادة القوات, قائد الدرك الوطني, قائد الناحية العسكرية الأولى, رؤساء الدوائر, مديرو ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وعائلة المرحوم".

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و بالمناسبة, "أشاد العميد, مفتش مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي, في كلمته التأبينية, بخصال الفقيد, مذكرا بمسيرته الحافلة كإطار سامي في الجيش الوطني الشعبي".

و أمام هذا المصاب الجلل --يضيف المصدر ذاته-- "جدد السيد الفريق أول، أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي, أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد, متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 18:35
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الفريق أول السعيد شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد اللواء أحسن سليمان
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 18:32     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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