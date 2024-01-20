الوزير الأول يستقبل بكمبالا من قبل الرئيس الأوغندي

و جرى الاستقبال على هامش مشاركة الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية، في قمة دول عدم الانحياز الجارية أشغالها حاليا بكمبالا.

و قد حمل الرئيس الأوغندي الوزير الأول --حسب بيان لمصالح الوزير الأول-- "نقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ للسيد رئيس الجمهورية مع ابداء الحرص للعمل سويا مع السيد رئيس الجمهورية من أجل إعلاء المبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين".

كما تناول الجانبان --يضيف البيان-- "علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والطاقوية والكهربائية، على ضوء نتائج المحادثات المثمرة التي أجراها الرئيس الأوغندي مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في شهر مارس 2023".