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الوزير الأول يستقبل بكمبالا من قبل الرئيس الأوغندي

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 17:10     الفئـة : الجـزائـر
الوزير الأول يستقبل بكمبالا من قبل الرئيس الأوغندي

كمبالا - إستقبل الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، يوم السبت بكمبالا، من طرف رئيس جمهورية أوغندا، السيد يوويري موسيفيني، حيث نقل له تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتهانيه له على توليه الرئاسة الدورية المزدوجة لحركة عدم الإنحياز ومجموعة ال77 والصين.

و جرى الاستقبال على هامش مشاركة الوزير الأول، ممثلا لرئيس الجمهورية، في قمة دول عدم الانحياز الجارية أشغالها حاليا بكمبالا.

و قد حمل الرئيس الأوغندي الوزير الأول --حسب بيان لمصالح الوزير الأول-- "نقل تحياته الأخوية وتقديره البالغ للسيد رئيس الجمهورية مع ابداء الحرص للعمل سويا مع السيد رئيس الجمهورية من أجل إعلاء المبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومجموعة 77 والصين".

كما تناول الجانبان --يضيف البيان-- "علاقات التعاون الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما التجارية والطاقوية والكهربائية، على ضوء نتائج المحادثات المثمرة التي أجراها الرئيس الأوغندي مع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في شهر مارس 2023".

و حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف.

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 18:37
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الوزير الأول يستقبل بكمبالا من قبل الرئيس الأوغندي
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 17:10     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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