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الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء أحسن سليمان

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 15:55     الفئـة : الجـزائـر
الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء أحسن سليمان

الجزائر- تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، يوم السبت، بأصدق التعازي وخالص المواساة إلى عائلة اللواء أحسن سليمان، نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق، الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي إثر مرض عضال.

و جاء في التعزية: "على إثر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى, اللواء أحسن سليمان, نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق, يوم الخميس 18 جانفي 2024, بعد مرض عضال, يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنقريحة, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي, بأصدق التعازي القلبية و خالص المواساة الى عائلة المرحوم, راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

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آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 16:18
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الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء أحسن سليمان
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 15:55     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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