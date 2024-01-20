قوجيل يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

الجزائر - إستقبل رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، يوم السبت، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بمب مكت، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.

و قد شكل اللقاء --حسب بيان للمجلس-- "سانحة تم فيها استحضار متانة وعراقة العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين والبلدين المغاربيين الشقيقين الجارين اللذين يجمعهما الدم والدين والتاريخ واللغة والمصير المشترك، وهي روابط تتوطد أكثر بفضل الإرادة الحريصة لرئيسي البلدين، السيد عبد المجيد تبون، وشقيقه الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني".

و بالمناسبة، أكد السيد قوجيل على "الوتيرة المتسارعة والعزيمة المتبادلة التي تحدو سلطات البلدين، والهادفة إلى دفع التعاون الاقتصادي، على غرار السوق الحرة بين البلدين وفتح المعابر الحدودية، بالإضافة إلى الطريق البري الرابط بين ولاية تندوف ومدينة الزويرات الموريتانية، والتي تشكل نموذجا يحتذى به في التعاون البيني بين دول المغرب العربي خاصة والقارة عموما". من جانبه، أشاد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية بمستوى "علاقات التعاون المميزة بين البلدين، والتي تعرف تكثيفا في الزيارات رفيعة المستوى"، وهو ما سيعود --كما قال-- بـ"النفع والخير على البلدين والشعبين الجزائري والموريتاني ومن خلالهما شعوب المنطقة والقارة".

و قد تم خلال هذا اللقاء --يضيف البيان-- استعراض "وجهات النظر حول مختلف القضايا والملفات التي تحظى باهتمام متبادل كالوضع المضطرب في الساحل والصحراء وتطورات القضية الفلسطينية والعدوان الإجرامي على غزة".

و في هذا السياق، ذكر السيد قوجيل بمبادىء الدبلوماسية الجزائرية "المبنية على عدم الانحياز والموائمة للموروث النوفمبري الخالد، والتي تحث على نبذ العنف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتغليب الحلول السلمية في تسوية الخلافات"، مبرزا "المكانة التي تحظى بها القضية الفلسطينية لدى قيادة البلاد ولدى الشعب الجزائري" مع التأكيد على ضرورة "توحيد الصف الفلسطيني تأسيا بثورة نوفمبر 1954".