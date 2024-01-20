بوغالي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية

الجزائر - إستقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم السبت، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد بمب مكت، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر تدوم أربعة أيام.

و بالمناسبة، نوه السيد بوغالي --حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني-- بـ"مستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين"، داعيا الى "مزيد من التواصل بين مجموعتي الصداقة البرلمانية اللتين تلعبان دورا مهما في تعزيز التقارب ورفع مستوى التعاون بين البلدين".

و أكد في ذات السياق أن الجزائر "تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع موريتانيا، لاسيما على المستوى الاقتصادي، بالنظر إلى الامكانيات المتوفرة لدى البلدين، والتي تسمح بالارتقاء بهذا التعاون إلى المستويات المنشودة". و لدى تطرقه إلى المسائل الدولية، ذكر رئيس المجلس بأن "ما يرتكب في حق الفلسطينيين سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية"، لافتا إلى أن الجزائر "تبذل جهودا كبيرة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية والتهجير القسري".

و أشار الى أن الجزائر "عملت أيضا من خلال رئاستها اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إسماع صوت هذه المنظمة بشكل قوي يدين الاحتلال الصهيوني ويدعو إلى وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني".

و بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، جدد السيد بوغالي التذكير بأن الجزائر "ليس لديها أطماع في هذا الاقليم المحتل"، مبرزا أن هذه القضية "لا تزال مسجلة في الأمم المتحدة قضية تصفية استعمار". و أضاف أن الجزائر "حريصة على تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره وفق اللوائح الأممية".

و أوضح في هذا الاطار أن "التوترات المشهودة على الصعيدين الإقليمي والدولي وما ينجر عنها من تحديات، تفرض على البلدين تبني مقاربات مشتركة تستنير أكثر من أي وقت مضى بمبدأ وحدة المصير".

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية أن "العلاقات بين البلدين عرفت منحى تصاعديا، لاسيما بعد زيارة رئيس الجمهورية الموريتانية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الجزائر سنة 2021 وما أسفر عنها من مخرجات في غاية الأهمية، على غرار التوقيع على عديد الاتفاقيات".

و اشار الى أن بلاده "تعطي الأولوية للتعاون الاقتصادي والتجاري والسياسي والثقافي مع الجزائر"، مؤكدا أن "كل ما يجري في المنطقة لن يؤثر على العلاقات الأخوية بين البلدين".

و أضاف أن موريتانيا "تنظر بعين الفخر لما حققته الجزائر ورئيسها السيد عبد المجيد تبون لصالح استقرار المنطقة ودفاعا عن القضايا العادلة في العالم".