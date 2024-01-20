كأس أمم إفريقيا-2023/المجموعة الرابعة (الجولة الثانية): الجزائر و بوركينا فاسو تتعادلان (2-2) -

الوزير الأول يستقبل بكمبالا من قبل الرئيس الاوغندي -

قمة حركة عدم الانحياز بكمبالا: تثمين للأدوار الريادية للجزائر في مكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث -

كأس إفريقيا للأمم 2023 : بوركينافاسو متقدمة في النتيجة أمام الجزائر (1-0) في الشوط الأول -

الفريق أول السعيد شنقريحة يعزي في وفاة المرحوم اللواء أحسن سليمان -

قوجيل يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية -

بوغالي يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية -

بلمهدي يشرف على إفتتاح فعاليات الندوة الوطنية لمؤسسات التكوين تحت الوصاية -

رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان -

إفريقيا/كأس/(الجزائر-بوركينا فاسو): التشكيلتان الأساسيتان للفريقين -

القمة الثالثة لمجموعة 77+الصين: بعث ديناميكية جديدة للتعاون بين دول الجنوب -

منتدى الدول المصدرة للغاز: قمة الجزائر تكتسي أهمية بالغة -

أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات من وسط و شرق البلاد اليوم السبت -

كأس إفريقيا للأمم 2023 : المنتخب الغيني يفوز على نظيره الغامبي 1-0 -

المنيعة : أكثر من 50 مشاركا في الرالي السياحي الوطني -

هزة أرضية بشدة 1ر3 درجات على سلم ريشتر بولاية غليزان -

قمة حركة عدم الانحياز: التأكيد على ضرورة استعادة الأدوار الريادية للمنظمة في دعم القضايا العادلة -

كرة اليد/ بطولة إفريقيا للأمم 2024 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره الليبي (34-19) و يتأهل للدور ربع النهائي -

القمة الـ19 لحركة عدم الانحياز: عطاف يجري لقاءات مع عدد من نظرائه -