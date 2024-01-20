و جاء في التعزية: "يتقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، بأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".
رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان
أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 15:26 الفئـة : الجـزائـر
الجزائر - تقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد اللواء أحسن سليمان، نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق.
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