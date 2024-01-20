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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان

  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 15:26     الفئـة : الجـزائـر
رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان

الجزائر - تقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، يوم السبت، بأسمى عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد اللواء أحسن سليمان، نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق.

و جاء في التعزية: "يتقدم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد المجيد تبون، بأسمى عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وإلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح الجنان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

آخر تعديل على السبت, 20 جانفي 2024 16:34
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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان
  أدرج يـوم : السبت, 20 جانفي 2024 15:26     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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