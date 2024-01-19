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مجلس قضاء الجزائر: السجن المؤبد في حق أولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 17:22     الفئـة : الجـزائـر
مجلس قضاء الجزائر: السجن المؤبد في حق أولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي

الجزائر - قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر, اليوم الجمعة, بتسليط عقوبة السجن المؤبد في حق شعيب أولطاش المتهم في قضية اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي.

وجاء الحكم, بعد انتهاء المداولات في هذه القضية التي طالب فيها النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم.

وقد تمت برمجة هذه المحاكمة للمتهم أولطاش بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة.

وقد سلطت عقوبة الإعدام في حق المتهم بتاريخ 27 فبراير 2017 قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، حيث تمت إدانته بعقوبة السجن المؤبد.

ويتابع شعيب أولطاش, الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني, بجناية "القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي بتاريخ 25 فبراير 2010, مع سبق الإصرار والترصد مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة".

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مجلس قضاء الجزائر: السجن المؤبد في حق أولطاش المتهم باغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 17:22     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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