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الرئيس تبون يدعو إلى تجديد الالتزام بالقيم و المبادىء التأسيسية لحركة عدم الانحياز

  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 17:08     الفئـة : الجـزائـر
الرئيس تبون يدعو إلى تجديد الالتزام بالقيم و المبادىء التأسيسية لحركة عدم الانحياز

كمبالا - دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في كلمته خلال أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز, المنعقدة اليوم الجمعة, بالعاصمة الأوغندية كمبالا, إلى تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية للحركة, القائمة على قيم العدالة واحترام الالتزامات الدولية وسيادة الدول وسلامة أراضيها, وعدم التدخل في شؤونها الداخلية, وحماية المصالح المتبادلة وتعزيز المنظومة المتعددة الأطراف, كركائز أساسية لبلوغ الأهداف التي سطرها الآباء المؤسسون للحركة, والمنبثقة عن روح ميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ باندونغ, والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة لأفق 2030.

وأشار رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, إلى السياق الدولي والإقليمي المتغير والمتشابك, الذي تطبعه تهديدات وتعقيدات متتالية تحمل في طياتها مخاطر وتحولات دولية متعددة الأبعاد والمستويات ستنعكس, بشكل أو بآخر وبدرجات متفاوتة, على أمن واستقرار الدول وعلى مستقبل منظومة الأمن الجماعي الموروثة بعد الحرب العالمية الثانية, مضيفا بأن ذات السياق أعاد للساحة الدولية مشهد الاستقطاب الحاد لصالح قوى دولية على حساب أخرى, وعمق بؤر التوتر, الذي وصل إلى أعلى مستويات التهديد للسلم والأمن الدوليين ولقيم الإنسانية جمعاء.

ومن هذا المنطلق, اعتبر رئيس الجمهورية أن المبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز تكتسي اليوم قيمة متجددة في ظل عودة خيار اللجوء إلى القوة كبديل عن المساعي الدبلوماسية في حل النزاعات الدولية, وتآكل منظومة الأمن الجماعي التي تعد الأمم المتحدة ركيزتها الأساسية في ظل عجزها الهيكلي لوضع حد, أو حتى كبح سياسات الأمر الواقع ومحاولات فرض مصلحة القوي على الضعيف, والتعاطي مع القضايا التي هي في صميم انشغالاتنا بترجيح منطق الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين.

آخر تعديل على الجمعة, 19 جانفي 2024 17:15
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الرئيس تبون يدعو إلى تجديد الالتزام بالقيم و المبادىء التأسيسية لحركة عدم الانحياز
  أدرج يـوم : الجمعة, 19 جانفي 2024 17:08     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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