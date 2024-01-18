Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 20:02     الفئـة : الجـزائـر
بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

الجزائر- أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, يوم الخميس, على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته، كونها أقرب الهياكل إليه.

و أوضح السيد بوغالي في تهنئة له الى المنتخبين المحليين بمناسبة اليوم الوطني للبلدية الموافق ل18 يناير من كل سنة, أن البلدية "أقرب هياكل الدولة للمواطن، ولذلك فالصورة التي يبدو عليها أداؤها مهم بشكل حيوي في بناء الثقة بين المواطن ودولته''.

و اعتبر أن إشراك المواطن في تسيير هذا الهيكل "يجب أن يتعدى بشكل أعمق وأكبر مفهوم تعيين ممثليه في البلديات على وجه الانتخاب النزيه فقط", لافتا إلى أن "الجزائر الجديدة مبنية على رؤية تشاركية تعطي للجميع حيزا كي يساهم في بنائها، كل من موقعه".

و أعرب رئيس المجلس عن يقينه بأن "الإطار القانوني المثالي للبلدية يجب أن يتيح المبادرة والاستجابة السريعة ولا يسمح بتجاوز القانون، خدمة للمصالح الشخصية، وأن يبقي في نفس الوقت على ارتباط هذا الهيكل بالإدارة المركزية بشكل لا يعطل المشاريع ولا يحبط إرادة المنتخبين".

و ذكر في ذات السياق بـ"محاولة السلطة الجزائرية مرارا إيجاد صيغة مثلى للصلاحيات الممنوحة لرؤساء المجالس البلدية الذين يتولون تسيير الشؤون المحلية للمواطن", مبرزا أهمية "تمكين هؤلاء المنتخبين من القيام بدورهم في ظل معطيات واقعية صعبة في غالب الأحيان".

و بالمناسبة، عبر رئيس المجلس عن "تفاؤله بمستقبل أكثر ازدهارا للبلدية", لا سيما وأن السلطات العليا تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون "تحدوها إرادة قوية" لعصرنة عملية التسيير.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 20:10
كلـمات مفتـاحيــة :
بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 20:02     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.18

الجيش الصحراوي يقصف قاعدة لقوات التدخل لجيش الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

24.01.18

بوغالي يؤكد على الدور الحيوي للبلدية في بناء الثقة بين المواطن ودولته

24.01.18

اختبار جاهزية جامع الجزائر: الحماية المدنية تجري تمارين محاكاة غدا الجمعة

24.01.18

الإئتلاف المغربي لحقوق الإنسان يطالب المخزن ب "الإفراج الفوري" عن كافة المعتقلين السياسيين

24.01.18

دخول القرض الشعبي الجزائري إلى البورصة: مرحلة مفصلية في تاريخ السوق المالية الجزائرية

24.01.18

كأس إفريقيا للأمم 2023: بتسجيله ثلاثية، "نسووي" أفضل لاعب في لقاء غينيا الإستوائية وغينيا…

الأكثــر قـراءة

24.01.17

ندوة تاريخية إحياء لذكرى إستشهاد ديدوش مراد، أصغر عضو في مجموعة ال6 التاريخية

24.01.17

الحكومة تستمع إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.17

عطاف يعقد بكامبالا لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه

24.01.15

مجلس الأمة : عرض نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة

24.01.15

المجلس الشعبي الوطني يخصص مساعدات معتبرة لفائدة الشعب الفلسطيني