جماعات محلية: الدعوة إلى التوزيع العادل للثروات بين البلديات

و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الجزائرية بمناسبة احياء اليوم الوطني للبلدية, الذي يصادف 18 يناير من كل سنة, أشار السيد بوثلجة إلى"ضرورة وضع جهاز من شأنه أن يضمن توزيعا عادلا للثروات ويقلص الفوارق بين البلديات".

و أشار أيضا إلى أن العديد من البلديات تعيش "صعوبات مالية" وتواجه "صعوبة في توفير ميزانية التسيير", مؤكدا على "ضرورة تعزيز التضامن بين البلديات من أجل ضمان المساواة بين مختلف مناطق البلد, بفضل توزيع عادل للمداخيل المالية".

و بعد أن ذكر في هذا الشأن, بوجود بلديات ذات طابع فلاحي وأخرى ذات طابع صناعي تتمتع بمداخيل مالية, دعا السيد بوثلجة المنتخبين المحليين الى مضاعفة العمل من اجل "تحصيل الضرائب, وتثمين املاك البلدية إلى جانب انشاء مناطق نشاطات مصغرة لفائدة الشباب البطال والمؤسسات الناشئة من أجل بعث الاستثمار على المستوى المحلي".