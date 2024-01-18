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جماعات محلية: الدعوة إلى التوزيع العادل للثروات بين البلديات

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:04     الفئـة : الجـزائـر

 

الجزائر- أوصى عضو لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، النائب علال بوثلجة، بضرورة إنشاء آليات تضمن التوزيع العادل للثروات بين مختلف بلديات البلد.

و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الجزائرية بمناسبة احياء اليوم الوطني للبلدية, الذي يصادف 18 يناير من كل سنة, أشار السيد بوثلجة إلى"ضرورة وضع جهاز من شأنه أن يضمن توزيعا عادلا للثروات ويقلص الفوارق بين البلديات".

و أشار أيضا إلى أن العديد من البلديات تعيش "صعوبات مالية" وتواجه "صعوبة في توفير ميزانية التسيير", مؤكدا على "ضرورة تعزيز التضامن بين البلديات من أجل ضمان المساواة بين مختلف مناطق البلد, بفضل توزيع عادل للمداخيل المالية".

و بعد أن ذكر في هذا الشأن, بوجود بلديات ذات طابع فلاحي وأخرى ذات طابع صناعي تتمتع بمداخيل مالية, دعا السيد بوثلجة المنتخبين المحليين الى مضاعفة العمل من اجل "تحصيل الضرائب, وتثمين املاك البلدية إلى جانب انشاء مناطق نشاطات مصغرة لفائدة الشباب البطال والمؤسسات الناشئة من أجل بعث الاستثمار على المستوى المحلي".

كما دعا النائب الى منح صلاحيات "أوسع" لرؤساء المجالس الشعبية البلدية و إلى انخراط "أكثر فاعلية" من جانب المنتخبين المحليين في الحياة اليومية للمواطنين.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 18:06
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جماعات محلية: الدعوة إلى التوزيع العادل للثروات بين البلديات
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 18:04     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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