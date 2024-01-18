محاكمة شعيب أولطاش المتهم بإغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي

و قد تمت برمجة هذه المحاكمة للمتهم أولطاش بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة.
و قد سلطت عقوبة الإعدام في حق المتهم بتاريخ 27 فبراير 2017 قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، حيث تمت إدانته بعقوبة السجن المؤبد.
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و يتابع شعيب أولطاش, الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني, بجناية "القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي بتاريخ 25 فبراير 2010, مع سبق الإصرار والترصد مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة".