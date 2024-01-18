محاكمة شعيب أولطاش المتهم بإغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي

و قد تمت برمجة هذه المحاكمة للمتهم أولطاش بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة.

و قد سلطت عقوبة الإعدام في حق المتهم بتاريخ 27 فبراير 2017 قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، حيث تمت إدانته بعقوبة السجن المؤبد.

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