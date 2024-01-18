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ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول يتوجه الى كمبالا للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 09:39     الفئـة : الجـزائـر
ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول يتوجه الى كمبالا للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز

الجزائر - يتوجه اليوم الخميس، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، للمشاركة في أشغال القمة ال19 لحركة عدم الانحياز والقمة الثالثة لمجموعة 77+الصين المقرر عقدهما خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وجاء في البيان: "ممثلا لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يتوجه اليوم 18 جانفي، الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، إلى العاصمة الأوغندية كمبالا، للمشاركة في أشغال القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز التي تنعقد تحت شعار "تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك" والقمة الثالثة لمجموعة 77+الصين المقرر عقدهما خلال الفترة من 19 إلى 23 من الشهر الجاري".

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وسيرافق الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج السيد أحمد عطاف، وفقا لذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 18 جانفي 2024 09:50
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ممثلا لرئيس الجمهورية الوزير الأول يتوجه الى كمبالا للمشاركة في قمة حركة عدم الانحياز
  أدرج يـوم : الخميس, 18 جانفي 2024 09:39     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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