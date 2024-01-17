العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

و في تصريح له عقب أدائه لزيارة وداع لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إثر انتهاء مهامه في الجزائر كسفير لإيطاليا, لفت السيد بوغليسي إلى أن العلاقات التي تجمع بين الجزائر وبلاده "كانت دوما قوية, لكننا وصلنا, خلال السنوات الأخيرة, إلى مستوى مرجعي".

و تابع يقول في ذات المنحى: "نحن بلدان صديقان وشقيقان نطل على البحر الأبيض المتوسط ونتفاهم حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة, على غرار تلك المتعلقة بالساحل وليبيا و تونس, كما تجمعنا مصالح مشتركة".

و في سياق ذي صلة, أوضح السيد بوغليسي أن الاستقبال الذي حظي به من قبل رئيس الجمهورية, كان "مطولا ووديا", تم خلاله التطرق إلى الحصيلة "الجد إيجابية" لخدمته بالجزائر على امتداد ثلاث سنوات.