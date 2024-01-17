Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 20:07     الفئـة : الجـزائـر
العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

الجزائر - أكد سفير جمهورية إيطاليا، السيد جيوفاني بوغليسي، يوم الأربعاء، أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وبلاده بلغت خلال السنوات الأخيرة "مستوى مرجعي"، مبرزا توافق البلدين حول العديد من القضايا الإقليمية.

و في تصريح له عقب أدائه لزيارة وداع لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إثر انتهاء مهامه في الجزائر كسفير لإيطاليا, لفت السيد بوغليسي إلى أن العلاقات التي تجمع بين الجزائر وبلاده "كانت دوما قوية, لكننا وصلنا, خلال السنوات الأخيرة, إلى مستوى مرجعي".

و تابع يقول في ذات المنحى: "نحن بلدان صديقان وشقيقان نطل على البحر الأبيض المتوسط ونتفاهم حول العديد من القضايا الإقليمية المهمة, على غرار تلك المتعلقة بالساحل وليبيا و تونس, كما تجمعنا مصالح مشتركة".

و في سياق ذي صلة, أوضح السيد بوغليسي أن الاستقبال الذي حظي به من قبل رئيس الجمهورية, كان "مطولا ووديا", تم خلاله التطرق إلى الحصيلة "الجد إيجابية" لخدمته بالجزائر على امتداد ثلاث سنوات.

و خلص الدبلوماسي الإيطالي إلى الإعراب عن حزنه لمغادرة الجزائر, مشيرا إلى أنه "سعيد في نفس الوقت لقضاء هذه الفترة هنا بالجزائر, أين حققنا نتائج على كافة المستويات", مسجلا امتنانه ل "الأصدقاء الجزائريين والرئيس تبون والسلطات الجزائرية".

للتذكير, حضر هذا اللقاء, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 20:17
كلـمات مفتـاحيــة :
العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 20:07     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.17

كأس إفريقيا للأمم 2023: الغاني أندري أيو و التونسي يوسف مساكني يدخلان تاريخ المنافسة…

24.01.17

كأس إفريقيا للأمم 2023 (بوركينا فاسو): "نطمح للفوز على الجزائر من أجل التأهل للدور ثمن…

24.01.17

كأس إفريقيا للأمم 2023 : الحكم الجزائري مصطفى غربال يدير مباراة القمة بين كوت ديفوار و…

24.01.17

البرلمان العربي يعقد جلسة عامة يوم الأحد المقبل لبحث الأوضاع العربية الراهنة

24.01.17

رئيس الوزراء الفلسطيني: على المجتمع الدولي وقف حرب "الإبادة" الصهيونية في حق الفلسطينيين

الأكثــر قـراءة

24.01.15

المجلس الشعبي الوطني يخصص مساعدات معتبرة لفائدة الشعب الفلسطيني

24.01.15

رئيس حزب "صوت الشعب" يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية

24.01.15

شنقريحة: على كل الوطنيين المخلصين الإلتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة

24.01.16

وزير خارجية موريتانيا يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وبلاده

24.01.16

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

24.01.15

تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد