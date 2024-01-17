Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عطاف يعقد بكامبالا لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 18:50     الفئـة : الجـزائـر
عطاف يعقد بكامبالا لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه

الجزائر - عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، يوم الأربعاء، لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه، على هامش أشغال الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة ال19 لحركة عدم الإنحياز، بالعاصمة الأوغندية كمبالا، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح البيان انه خلال اللقاء المطول الذي جمعه بنظيره الأوغندي, حاجي أبوبكر أدونغو, "هنأ الوزير أحمد عطاف جمهورية أوغندا الشقيقة على توليها رئاسة حركة عدم الانحياز بمناسبة إنعقاد هذه القمة, وتطرق مع محادثه إلى التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الأوغندية وسبل تعزيز هذه الحركية الإيجابية".

كما التقى السيد عطاف - حسب ذات المصدر - مع وزيري خارجية كل من تشاد, محمد صالح النظيف, وليبيا, طاهر الباعور, حيث كان هذان اللقاءان فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

و من جانب آخر, عقد أحمد عطاف اجتماعات منفصلة مع كل من وزير خارجية باكستان, جليل عباس الجيلاني, ومع وزير خارجية أنغولا, تيتي أنطونيو, وكذا مع وزير خارجية سريلانكا, علي صبري, يضيف المصدر نفسه.

"و قد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بهذه الدول الصديقة, إلى جانب القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك", كما جاء في البيان.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 20:27
كلـمات مفتـاحيــة :
عطاف يعقد بكامبالا لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 18:50     الفئـة : الجـزائـر   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.17

العلاقات الجزائرية-الإيطالية بلغت مستوى مرجعي

24.01.17

كأس إفريقيا للأمم 2023: الغاني أندري أيو و التونسي يوسف مساكني يدخلان تاريخ المنافسة…

24.01.17

كأس إفريقيا للأمم 2023 (بوركينا فاسو): "نطمح للفوز على الجزائر من أجل التأهل للدور ثمن…

24.01.17

كأس إفريقيا للأمم 2023 : الحكم الجزائري مصطفى غربال يدير مباراة القمة بين كوت ديفوار و…

24.01.17

البرلمان العربي يعقد جلسة عامة يوم الأحد المقبل لبحث الأوضاع العربية الراهنة

24.01.17

رئيس الوزراء الفلسطيني: على المجتمع الدولي وقف حرب "الإبادة" الصهيونية في حق الفلسطينيين

الأكثــر قـراءة

24.01.15

المجلس الشعبي الوطني يخصص مساعدات معتبرة لفائدة الشعب الفلسطيني

24.01.15

رئيس حزب "صوت الشعب" يؤكد على أهمية إنخراط الشباب في العملية السياسية

24.01.15

شنقريحة: على كل الوطنيين المخلصين الإلتفاف حول المشروع النهضوي للجزائر الجديدة

24.01.16

وزير خارجية موريتانيا يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وبلاده

24.01.16

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الموريتاني

24.01.15

تنصيب اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد