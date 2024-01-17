عطاف يعقد بكامبالا لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه

و أوضح البيان انه خلال اللقاء المطول الذي جمعه بنظيره الأوغندي, حاجي أبوبكر أدونغو, "هنأ الوزير أحمد عطاف جمهورية أوغندا الشقيقة على توليها رئاسة حركة عدم الانحياز بمناسبة إنعقاد هذه القمة, وتطرق مع محادثه إلى التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية-الأوغندية وسبل تعزيز هذه الحركية الإيجابية".

كما التقى السيد عطاف - حسب ذات المصدر - مع وزيري خارجية كل من تشاد, محمد صالح النظيف, وليبيا, طاهر الباعور, حيث كان هذان اللقاءان فرصة للتشاور والتنسيق حول المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

و من جانب آخر, عقد أحمد عطاف اجتماعات منفصلة مع كل من وزير خارجية باكستان, جليل عباس الجيلاني, ومع وزير خارجية أنغولا, تيتي أنطونيو, وكذا مع وزير خارجية سريلانكا, علي صبري, يضيف المصدر نفسه.

"و قد تم خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات التي تجمع الجزائر بهذه الدول الصديقة, إلى جانب القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك", كما جاء في البيان.