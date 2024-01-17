الفريق أول السعيد شنقريحة يتفقد مؤسسة صناعة الطائرات بوهران

الجزائر - تفقد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، في اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، مؤسسة صناعة الطائرات بوهران، حسب ما أورده، يوم الأربعاء، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أنه "خلال اليوم الثالث والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية, قام السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, بزيارة تفقدية لمؤسسة صناعة الطائرات بوهران".

و بعد مراسم الاستقبال --يضيف البيان-- "من طرف السيد اللواء محمود لعرابة, قائد القوات الجوية, ورفقة السيد اللواء محمـد الطيب براكني, قائد الناحية العسكرية الثانية, تابع السيد الفريق أول عرضا مفصلا عن مؤسسة صناعة الطائرات, قدمه قائد القوات الجوية, شمل الجوانب المتعلقة بمهام المؤسسة ومختلف المنشآت والورشات التابعة لها, لاسيما منها السلاسل الإنتاجية وورشات التصليح, وكذا احتياطات الأمن والسلامة".

إثر ذلك, "كان للسيد الفريق أول زيارة ميدانية للمؤسسة, عاين خلالها مختلف السلاسل الإنتاجية, واستمع مطولا لشروحات قدمها إطارات وتقنيون عن مختلف النماذج المصنعة على مستوى المؤسسة, على غرار طائرتي سفير 43 ذات أربعة مقاعد وفرناس 142 ذات مقعدين, كما تفقد ورشات التصليح ومختلف المرافق التابعة لها".

و عقب ذلك --مثلما أشار إليه المصدر-- "التقى السيد الفريق أول بالمستخدمين العسكريين والمدنيين, أين ألقى كلمة بالمناسبة, أبدى خلالها سعادته بزيارة المؤسسة, وأشاد بجهودهم المضنية في أداء المهام المنوطة بهم في مجال صناعة وصيانة الطائرات".

و قال في هذا الشأن : "يجدر بي, في البداية, التعبير عن سعادتي بهذا اللقاء العملي, الذي منحني فرصة زيارة وتفقد هذه المؤسسة الصناعية بالناحية العسكرية الثانية, وذلك في إطار حرصي على المتابعة المستمرة لأداء المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية التابعة للجيش الوطني الشعبي". و أضاف قائلا: "لقد حرصت كثيرا على زيارة هذه الوحدة الصناعية الرائدة وطنيا في مجال اختصاصها, سعيا مني للوقوف شخصيا على سير العمل بها وتشجيع ودعم جهود مستخدميها في أداء مهامهم الحساسة في مجال صناعة وصيانة الطائرات, بما يكفل الرفع من جاهزية قواتنا المسلحة, لكي تظل دائما محافظة على قدراتها العملياتية في مواجهة مختلف التهديدات والمخاطر المحدقة, والتصدي بالفعالية المطلوبة لأي طارئ مهما كان نوعه أو مصدره". كما ثمن السيد الفريق أول "كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها, في جميع مجالات النشاطات المبرمجة, حاثا الإطارات والمستخدمين على بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة". و تابع يقول في هذا الصدد: "وإذ أثمن كافة الإنجازات المحققة والأشواط المعتبرة التي تم قطعها حتى الآن, في جميع مجالات النشاطات المبرمجة, فإني أنتظر من مسيري ومستخدمي المؤسسة بذل جهود أكبر, وتحقيق المزيد من الإنجازات ذات النوعية الرفيعة, والجودة العالية, والسهر على صيانة كافة سلاسل الإنتاج المتطورة وعالية التكنولوجيا, التي تتوفر عليها المؤسسة, وفقا للشروط المطلوبة, والمعايير المعمول بها في هذا المجال". و في الأخير --يضيف البيان-- "تابع السيد الفريق أول تدخلات مستخدمي المؤسسة, واستمع مطولا لانشغالاتهم واقتراحاتهم, مسديا للحاضرين جملة من التوصيات والتوجيهات العامة".

و ختاما, "وقع السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على السجل الذهبي للمؤسسة قبل أن يأخذ صورة تذكارية مع مستخدمي هذه المؤسسة الصناعية", وفقا لذات المصدر.