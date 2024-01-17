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الحكومة تستمع إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 15:18     الفئـة : الجـزائـر
الحكومة تستمع إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة

الجزائر- إستمعت الحكومة، خلال إجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة التي أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بإستحداثها.

و أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة "استمعت إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة التي أمر السيد رئيس الجمهورية باستحداثها بتاريخ 28 ديسمبر2023, تجسيدا لالتزامه القاضي بإصلاح التنظيم الإقليمي وسير الإدارة المحلية بشكل يتماشى مع تطلعات المواطنين في تقريب الإدارة من المواطن".

كما تدارست الحكومة أيضا "التدابير والترتيبات المتخذة بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب, تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن".

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 15:45
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الحكومة تستمع إلى عرض حول تنصيب المقاطعات الإدارية السبع الجديدة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 15:18     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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