لعقاب يشارك في الطبعة الثالثة لمؤتمر الإعلام العربي بتونس

وأوضح نفس المصدر أن هذه الطبعة التي يشارك فيها وزير الاتصال "كضيف شرف" ويشرف على تنظيمها اتحاد إذاعات الدول العربية، خصصت لموضوع الذكاء الاصطناعي تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي: الفرص والرهانات".
وسيناقش الخبراء ومسؤولو وسائل الإعلام العربية المشاركون في هذا المؤتمر --يضيف البيان-- مواضيع تتعلق على وجه الخصوص بـ"المقاربة أو الرؤية العربية في التعاطي مع هذا المعطى التكنولوجي الجديد وحدود القدرات المتاحة للتحكم فيه واستخدام تطبيقاته، خاصة في الإعلام العربي, في ظل الفجوة الرقمية الكبيرة القائمة بين البلدان العربية والدول المتطورة".
وأشار البيان الى أن هذه الإشكاليات يعتبرها المشاركون "جوهرية وجديرة بالتشريح", مما يقتضي "تعزيز الحضور الرقمي العربي في الفضاء العالمي بالزيادة في إنتاج المحتوى الرقمي النوعي والتأثير به في المنصات الرقمية العالمية".
ومن المنتظر أن "تتواصل المداخلات على مدى يومين وستكون للسيد لعقاب مداخلة هامة في ختام أشغال هذا المؤتمر"، وفقا لذات المصدر.