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محكمة سيدي أمحمد: الشروع في محاكمة الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات

  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 12:55     الفئـة : الجـزائـر
محكمة سيدي أمحمد: الشروع في محاكمة الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات

الجزائر - شرع القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الاربعاء، في محاكمة الوزير المنتدب السابق، نسيم ضيافات، رفقة 38 شخصا آخرين من بينهم أفراد من عائلته، متابعين بتهم تتعلق بالفساد.

ويوجد من بين المتهمين مدراء عامون سابقون لكل من الشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية "ألريم" والوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية "أناد".

وحسب الوقائع التي تضمنها قرار الإحالة، فقد تم إيداع نسيم ضيافات الحبس المؤقت بعد أن تم ذكره من طرف المدير العام السابق لشركة "ألريم" بخصوص قضايا تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وتبديد المال العام.

وتبين من خلال التحقيق الذي قامت بها الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمديرية العامة للأمن الوطني على مستوى شركة "ألريم" أنه تم "التمكين لأفراد من عائلة نسيم ضيافات من مزايا في الشركة".

وتتواصل المحاكمة باستجواب المتهمين والشهود في هذه القضية.

آخر تعديل على الأربعاء, 17 جانفي 2024 14:10
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محكمة سيدي أمحمد: الشروع في محاكمة الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات
  أدرج يـوم : الأربعاء, 17 جانفي 2024 12:55     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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