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شنقريحة يشرف على تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 19:31     الفئـة : الجـزائـر
شنقريحة يشرف على تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء

الجزائر- أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة, في ثاني يوم من زيارته الى الناحية العسكرية الثانية, على مراسم تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء, حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية, تنقل اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024, الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى عين الصفراء, أين كان في استقباله قائد اللواء 36 مشاة آلية".

وبعد مراسم الاستقبال --يضيف البيان-- "أشرف الفريق أول شنقريحة، رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية ومدير المصلحة الاجتماعية والمدير المركزي للمنشآت العسكرية, على مراسم تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء, حيث تابع عروضا مفصلة حول هذا المرفق الاجتماعي الهام الذي يأتي إنجازه في إطار تجسيد المشاريع الاجتماعية التي سطرتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لفائدة المستخدمين العسكريين بجميع فئاتهم ورتبهم, وفي مختلف مواقعهم".

إثر ذلك، "طاف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بمختلف المرافق التابعة لهذا النادي ووقف على نوعية منشآت هذا الإنجاز الذي يعد مكسبا حقيقيا للمنطقة، حيث قدمت له شروحات وافية ومفصلة عن مختلف الخدمات التي يقدمها", يتابع نفس المصدر.

وبهذه المناسبة، حث الفريق أول القائمين على هذا المرفق الاجتماعي الهام على "ضرورة الحفاظ عليه والحرص على صيانته باستمرار والسهر الدائم على تقديم خدمات ذات نوعية عالية تكون في مستوى تطلعات المستفيدين", وهذا قبل أن  يختم زيارته بالتوقيع على السجل الذهبي للنادي, وفقا لبيان وزارة الدفاع الوطني.

آخر تعديل على الثلاثاء, 16 جانفي 2024 19:43
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شنقريحة يشرف على تدشين نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين الصفراء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 16 جانفي 2024 19:31     الفئـة : الجـزائـر   شارك

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